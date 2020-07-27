Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительных возможностей для трудоустройства, передает РИА Новости.

По словам премьера, этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую нужно пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные службы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.

"Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", – подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" с 1 июля запустил бесплатные обучающие курсы для женщин с детьми в рамках проекта "Мама онлайн". Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, женщины смогут использовать эту возможность в отпуске по уходу за ребенком для профессионального развития, самореализации, а также для получения дополнительного дохода.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее рассказала, что за год порядка 23,5 тысячи женщин с детьми получили помощь по программе "Мама работает". Еще 19 тысяч москвичей приняли участие в программе "Прокачай карьеру", более 18 тысяч горожан старшего возраста подключились к программе "5.0".