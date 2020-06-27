Участниц проекта "Мама онлайн" познакомят с тремя востребованными профессиями

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" с 1 июля запускает бесплатные обучающие курсы для женщин с детьми в рамках проекта "Мама онлайн". Трансляция вебинаров будет проходить онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, женщины смогут использовать эту возможность в отпуске по уходу за ребенком для профессионального развития, самореализации, а также для получения дополнительного дохода.

"Занятия проходят по трем профессиям – имиджмейкер, психолог и финансовый консультант. Выбраны специальности, которыми можно успешно заниматься в онлайн-формате, оставаясь дома с детьми", – приводятся в материале слова Фурсина.

Как уточняется, желающие могут оставить заявки на обучение на сайте "Технограда".

Заммэра Анастасия Ракова ранее рассказала, что за год порядка 23,5 тысячи женщин с детьми получили помощь по программе "Мама работает". Еще 19 тысяч москвичей приняли участие в программе "Прокачай карьеру", более 18 тысяч горожан старшего возраста подключились к программе 5.0.

Помимо этого, около девяти тысяч человек присоединились к программе пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми. Более 5,5 тысячи человек с инвалидностью смогли воспользоваться услугами программы "Доступная работа". И еще 15 тысяч горожан обратились в центр за сопровождаемым трудоустройством.

