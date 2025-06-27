Более 80% россиян заявили, что доверяют Владимиру Путину

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Большинство россиян по-прежнему демонстрирует высокий уровень доверия Владимиру Путину. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на еженедельно проводимый опрос фонда "Общественное мнение".

Исследование было проведено с 20 по 22 июня. К участию привлекались 1,5 тысячи человек. Из них 81% выразили доверие главе государства. Столько же респондентов считают, что Путин успешно выполняет свои обязанности.

Высокую оценку получила и деятельность правительства – положительные отзывы дали 58% граждан. Работу премьер-министра Михаила Мишустина позитивно оценили 60%.

Вместе с тем опрос затронул и партийные организации. В частности, поддержка фракции "Единая Россия" увеличилась до 47%. КПРФ осталась на уровне 8%, а ЛДПР снизилась до 9%. При этом "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" сохранили по 3%.

В середине июня имя Путина было внесено на мемориальную стену с именами почетных граждан Севастополя. Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, таким образом местные власти и жители высказали глубочайшее уважение, глубокую признательность за выдающийся вклад главы страны в защиту и развитие населенного пункта.

Кроме того, Развожаев напомнил, что в 2016 году Законодательное собрание Севастополя присвоило лидеру государства звание Почетного гражданина города.