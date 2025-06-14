Имя Путина появилось на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Имя Владимира Путина было внесено на мемориальную стену с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Это знак нашего глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за его выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией", – написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев напомнил, что в 2016 году Законодательное собрание Севастополя присвоило главе государства звание Почетного гражданина города. Это решение было принято в знак признания его огромного вклада в восстановление статуса Севастополя как города федерального значения после воссоединения с Россией.

Этот знак был передан президенту в ходе одной из недавних встреч с губернатором, после чего процесс присвоения звания был полностью завершен.

"Владимир Владимирович Путин всегда остается вместе с Севастополем, разделяя с нами радость и боль, поддерживая наши надежды и устремления. <...> Сегодня (14 июня. – Прим. ред.) мы отдали дань уважения его мужеству, его преданности интересам России и Севастополя", – заключил Развожаев.

Ранее президент страны присвоил звание "Город трудовой доблести" семи российским городам. В их числе Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Курган и Салехард. Звание присвоено за вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне и массовый трудовой героизм. Теперь почетным статусом обладают 70 населенных пунктов.