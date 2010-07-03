Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство экономического развития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц и разрабатывать такие меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке. Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках", – подчеркнули в ведомстве.

Такая идея обсуждалась еще в 2016 году. Ее инициировал Минфин. Однако тогда глава министерства Антон Силуанов опроверг информацию об обсуждении этого механизма. Он отметил, что таким образом контролируются расходы сотрудников государственных компаний и чиновников. Также Силуанов отмечал необходимость борьбы с теневым сектором экономики и зарплатами "в конвертах".

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило ввести системный контроль доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Такое заявление сделала заместитель директора департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина. По ее словам, ведомство готовит доклад по легализации бизнеса к Госсовету.

