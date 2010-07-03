Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минэкономразвития РФ предлагает ввести системный контроль доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой, сообщила замдиректора департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина.

По ее словам, сейчас ведомство готовит доклад по легализации бизнеса к Госсовету. "Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов", – цитирует ее РИА Новости.

Панина добавила, что по данным Росстата, доля теневого сектора составляет 12–14% от всего экономического оборота в России. По данным Международного валютного фонда, это треть российской экономики в тени. При этом она уточнила, что это неточные цифры, поскольку теневой сектор оценить сложно.

Ранее сообщалось, что объем теневой экономики в России оценивается в 20 триллионов рублей. В расчеты вошли серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, серые зарплаты. В 2015 и 2016 годах этот показатель составил около трети ВВП, а в 2017 – 20,5 процента.