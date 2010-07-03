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20:09

В Госдуме оценили отмену внутрисетевого роуминга

власть технологии

20:09

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Постановление Дмитрия Медведева, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга, оценил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как заявил парламентарий в беседе с RT, эту инициативу он оценивает "абсолютно положительно".

Депутат подчеркнул, что данная мера направлена на то, чтобы "никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь". "Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений", − напомнил Свинцов о шагах к поэтапной отмене роуминга между странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

По словам депутата, отмена роуминга пойдет на пользу всем − "и российской экономике, и экономике наших партнеров".

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Документ обязывает операторов связи устанавливать одинаковые условия оказания услуг в своей сети вне зависимости от местонахождения абонента в пределах России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. 27 мая постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

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власть технологии

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