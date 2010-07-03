В Госдуме оценили отмену внутрисетевого роуминга

Постановление Дмитрия Медведева, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга, оценил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Как заявил парламентарий в беседе с RT, эту инициативу он оценивает "абсолютно положительно".
Депутат подчеркнул, что данная мера направлена на то, чтобы "никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь". "Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений", − напомнил Свинцов о шагах к поэтапной отмене роуминга между странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.
По словам депутата, отмена роуминга пойдет на пользу всем − "и российской экономике, и экономике наших партнеров".
В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Документ обязывает операторов связи устанавливать одинаковые условия оказания услуг в своей сети вне зависимости от местонахождения абонента в пределах России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. 27 мая постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.