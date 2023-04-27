12:40Политика
Песков прокомментировал высылку российских дипломатов из стран ЕС
Фото: depositphotos/Fotofabrika
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка российских дипломатов из стран ЕС провоцирует деградацию отношений и сужает базу для дипломатии, сообщает РИА Новости.
"Здесь оценка очевидна: все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, она сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто", – заявил он.
Представитель Кремля добавил, что такие действия не могут оставаться без какой-то взаимности.
Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявлял, что власти государства выслали из страны пятерых российских дипломатов. Дипломатический источник в РФ отмечал, что Москва ответит на эти действия.
До этого российская сторона объявляла персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня.
Швеция вышлет пятерых российских дипломатов
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