РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии – СМИ

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Российская сторона объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на молдавский дипломатический источник.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел России выразило протест диппредставителю Молдавии Лилиану Дарию после объявления дипломата РФ персоной нон грата. В качестве ответной меры МИД запретил въезд на территорию государства ряду официальных представителей.

Кроме того, молдавского посла уведомили о решении РФ закрыть въезд в страну для ряда официальных лиц Молдовы. В российском ведомстве объяснили это регулярными антироссийскими заявлениями, а также фактом поддержки Кишинева санкций простив России.

До этого пресс-секретарь молдавского МИД и европейской интеграции Филип Кожокару сообщил, что ведомство решило отослать одного из диппредставителей России после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Дипломата объявили персоной нон грата.