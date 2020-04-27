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Политика

12:29

В Кремле прокомментировали слова Путина о печенегах

власть политика

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин знает вес своего слова, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, высказывания о печенегах, половцах, заразе коронавирусной используются для наглядного донесения мысли, сообщает сайт "Аргументы и факты".

8 апреля Путин в рамках видеоселектора с губернаторами сделал заявление в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

В частности, президент рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, он отметил, что страна, которая справилась с набегами печенегов и половцев, переживет и новую коронавирусную заразу. Путин подчеркнул, что страна неоднократно проходила через серьезные испытания.

"Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам", – объяснил Песков.

Ранее сообщалось, что сейчас Путин живет и работает в резиденции в Ново-Огареве.

Кроме того, Песков рассказал о новом возможном выступлении Путина.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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