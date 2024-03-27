27 марта, 14:10Технологии
Путин поручил изучить вопрос о начале производства в РФ игровых приставок
Фото: depositphotos/romankosolapov
Владимир Путин поручил российскому кабмину проанализировать целесообразность организации производства игровых приставок и консолей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Вместе с тем президент распорядился изучить возможность создания операционной и облачной систем доставки игр и программ пользователям. Правительство должно будет исполнить поручение до 15 июня текущего года. Ответственным за вопрос стал глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее Путин заявил, что РФ попала в пятерку государств в мире по количеству видеоигроков. У российской игровой индустрии есть большое будущее, указал президент. С его слов, подобное направление стало прибыльным бизнесом.
Также глава государства сообщал, что компьютерные игры должны помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм".
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