Кремль напомнил о правовых последствиях призывов к несогласованным акциям

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Кремле не видели призывов сторонников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к несогласованным акциям, но у подобных действий есть правовые последствия. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сторонники Навального известны своими "провокационными призывами". Песков считает, что это "весьма пагубная" практика, которая влечет за собой юридические и правовые последствия для реагирующих на такие действия.

Ранее он подчеркнул, что заявления сторонников политика о якобы оказанном со стороны Кремля давлении на его мать являются абсурдными. Песков также напомнил, что тема выдачи тела Навального не является прерогативой Кремля.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. Его мать подписала медицинское свидетельство о смерти сына и заявила, что ей показали его тело в морге.