Путин объявил благодарность блогерам Пучкову, Подоляке и Онуфриенко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил благодарность блогерам, которые рассказывают своей аудитории о военно-политических событиях. Документ с соответствующим распоряжением главы государства был размещен на портале правовой информации.

Благодарность объявлена:

Михаилу Онуфриенко – журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество";

Юрию Подоляке – журналисту;

Дмитрию Пучкову – журналисту, продюсеру.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев стал лучшим журналистом 2022 года, по мнению участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Он возглавил рейтинг с результатом в 9%, причем уже третий год подряд (в 2021 году его отметили 5% опрошенных, в 2022 году – 6%). По 4% опрошенных считают журналистами года Ольгу Скабееву и Евгения Поддубного.

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