Россияне назвали журналистом 2022 года Владимира Соловьева – ВЦИОМ

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев стал лучшим журналистом 2022 года, по мнению участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщается на сайте организации.

Соловьев возглавил рейтинг с результатом в 9%, причем уже третий год подряд (в 2021 году его отметили 5% опрошенных, в 2022 году – 6%). По 4% опрошенных считают журналистами года Ольгу Скабееву и Евгения Поддубного.

"Лидер рейтинга Владимир Соловьев чаще звучит в ответах граждан старше 60 лет – 15% и активных телезрителей – 13%", – заявили специалисты ВЦИОМ.

Отмечается также, что лучшими программами 2022 года стали "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Зрители также уделяли внимание таким проектам, как "Привет, Андрей", "Время покажет" и "Новости" на Первом канале.

Блогером года участники опроса назвали Юрия Подоляка (3%). Еще по 2% голосов набрали Дмитрий Масленников и Илья Варламов.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что считает допустимым нанесение Россией ядерного удара по странам НАТО. Журналист отметил, что угрозы РФ должны быть ликвидированы.

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