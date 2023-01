В Кремле заявили, что США пытаются демонизировать ЧВК "Вагнер" уже много лет

Фото: ТАСС/Народная милиция ДНР

Объявление "Вагнера" криминальной организацией со стороны США ничем не обосновано, попытки демонизировать российскую частную военную компанию предпринимаются Вашингтоном уже много лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер", – сказал он.

По словам представителя Кремля, американская сторона не предъявила ни одного "хоть сколько-нибудь внятного" аргумента, подтверждающего ее отношение к российской ЧВК. Песков подчеркнул, что отсутствие доказательств обвинений Вашингтона полностью обесценивает их суть.

"В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений – ничего не представляется публике", – добавил он.

Накануне США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. По утверждению Вашингтона, группа причастна к совершению преступлений в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.

Кроме того, за связи с группой "Вагнер" в перечень санкций попали российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. В Минфине заявили, что эти организации передают ЧВК спутниковые фотоснимки.

