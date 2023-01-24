Украинская разведка назвала ЧВК "Вагнер" уникальной угрозой – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" является уникальной угрозой на полях сражений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет украинской разведки о боях в Артемовске.

В декабрьском отчете отмечается, что члены "Вагнера" не отступают с позиции без команд руководства. Кроме того, им запрещено забирать пострадавших с поля боя, поскольку они должны наступать до тех пор, пока их цель не будет достигнута. Также в документе говорится, что отступать с позиции им разрешено только ночью в случае, если штурм не удался.

В отчете зафиксировано, что в отличие от Вооруженных сил РФ, которые используют классические батальонные тактические группы, ЧВК "Вагнер" задействует штурмовые подразделения. Члены военной компании работают в мобильных группах из примерно 10 человек и меньше. Кроме того, они активно используют ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени. Отмечается, что в этом состоит их основное преимущество.

Помимо этого, за первой волной идущих в атаку следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. После того, как вагнеровцы занимают позицию, артиллерия позволяет им вырыть окопы и закрепиться на своих местах.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Соединенных Штатов квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" как транснациональную преступную организацию. Он отметил, что это не приведет к каким-либо последствиям для российской стороны.

О решении американского правительства признать военную компанию преступной организацией стало известно в пятницу, 20 января. Его озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что частная военная компания "Вагнер" не входит в состав Вооруженных сил РФ. Он уточнил, что за людей, заключивших контракт с ЧВК, Минобороны не отвечает.

США квалифицируют ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!