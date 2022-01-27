Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

В День освобождения Ленинграда Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жителей и защитников города, а также жертв блокады. Об этом сообщает ТАСС.

Президент возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, будучи ребенком погибший во время блокады. Затем он проследовал к монументу "Мать-Родина" и оставил у его подножия венок.

В ходе церемонии возложения цветов прозвучал гимн Российской Федерации. Затем состоялось шествие военнослужащих, сопровождаемое звуками оркестра, который исполнил музыку из песен "Баллада о солдате" и "Вечный огонь".

Ранее Путин заявил о недопустимости оправдания планов преступников, которые развязали Вторую мировую войну. Президент подчеркнул, что в России никогда не позволят забыть и тем более оболгать героизм предков.

