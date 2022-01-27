Песков оценил угрозу Вашингтона выдворить посла РФ из США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу американских властей выдворить из страны российского посла Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Угроза серьезная. В целом лучше обращаться в министерство иностранных дел за комментариями по этому вопросу", – сказал представитель Кремля.

Накануне глава российской дипмиссии в Вашингтоне сообщил, что Госдеп поставил России ультиматум, согласно которому он должен будет покинуть страну к апрелю, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Антонов также негативно охарактеризовал сложившуюся ситуацию в дипломатических отношениях между США и РФ, напомнив, что за последние четыре года Соединенные Штаты были вынуждены покинуть 120 российских дипломатов.