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Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может", – подчеркнул российский лидер.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, в свою очередь, сообщил, что Россия настолько сильна и горда, что не будет переходить к терроризму, как это делает Киев, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"Государство, которое ни в чем не состоялось, что оно может предложить для своей презентации на международной арене? Только информационный шум. Как его создать? Нужно сделать что-то, чтобы об этом все говорили, то есть терроризм", – сказал эксперт, говоря об Украине.

По его словам, это делается еще и для того, чтобы попытаться посеять страх в российском народе и создать неуверенность.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.