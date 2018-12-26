Минздрав не планирует запрещать продажу табака

Фото: depositphotos/grafvision

В Минздраве РФ опровергли информацию, которую распространили некоторые СМИ, о планах запретить продажу табака после 2050 года, сообщает Агентство "Москва".

В министерстве процитировали выдержки из проекта концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ, разработанный Минздравом, и на который ссылаются журналисты.

В них говорится, что к 2050 году одним из ориентиров должно стать "снижение распространенности потребления табака среди населения до 5% и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции".

Таким образом, концепция не содержит утверждений о запрете табака с 2050 года, подчеркнули в Минздраве.

"Она содержит существенно более важную вещь – стратегическую задачу снизить потребление табака через комплексные меры к 2050 году, а затем системно проработать вопрос того, каким образом табак поэтапно выводить из оборота", – уточнили в ведомстве.

В министерстве привели в пример мировой опыт, когда борьба с табаком осуществляется не с целью борьбы с табаком. Это делается для того, чтобы в будущем табак перестал быть частью жизни россиян.

"Очевидно, что в ближайшей перспективе это неосуществимо. Однако, если не ставить такой цели, то и достичь ее вряд ли получится", – добавили в Минздраве.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года. Якобы это станет возможным из-за снижения числа курильщиков.

Минздрав также намерен "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака". На российском рынке представлены два таких продукта: IQOS и glo.