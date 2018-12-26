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15:41

Игорь Албин рассказал, чем планирует заниматься после отставки

власть эксклюзив

15:41

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Фото: ТАСС/Роман Пименов/Интерпресс

Игорь Албин, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, рассказал порталу Москва 24, чем планирует заниматься после своей отставки.

"В ближайшее время буду встречать Новый Год и Рождество Христово. 150 дней неиспользованного отпуска за 4 года!" – сообщил Игорь Албин.

Он также уточнил, что не связывает свою отставку с деятельность активистки Аллы Андреевой, выступившей с критикой питерских властей на пресс-конференции Владимира Путина.

В среду на сайте городской администрации Санкт-Петербурга появилась информация о том, что в отставку ушли вице-губернаторы Михаил Мокрецов и Игорь Албин.

Албин отвечал за вопросы капитального строительства и реконструкции архитектурных объектов. Во время большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря активистка Алла Андреева рассказала президенту о нарушениях прав дольщиков группы компаний "Город". Она обвинила в нарушениях Албина. В ответ Игорь Албин назвал ее слова самопиаром и заявил, что отказывается работать с Андреевой и готов уйти в отставку.

власть эксклюзив

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