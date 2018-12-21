Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21 декабря, 16:58

Албин назвал самопиаром вопрос активистки к Путину о дольщиках

общество недвижимость

21 декабря, 16:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий вопросы капитального строительства и реконструкции недвижимости, назвал самопиаром вопрос про дольщиков активистки Аллы Андреевой. Она задала его Владимиру Путину на большой пресс-конференции.

"Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, ни Алексей Золотов не будем", – написал Албин на своей странице в Facebook. Он добавил, что готов уйти в отставку. Чиновник попросил прощения на случай, если ошибается насчет Андреевой.

Андреева была главой инициативной группы дольщиков проблемных жилых комплексов группы компаний "Город" в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции она обратила внимание президента на эту проблему в Петербурге.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря. Главе государства задали 68 вопросов за три часа 44 минуты. Мероприятие привлекло внимание рекордного числа журналистов – 1702. Свои вопросы озвучили 53 человека.

общество недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика