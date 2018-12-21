Албин назвал самопиаром вопрос активистки к Путину о дольщиках

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий вопросы капитального строительства и реконструкции недвижимости, назвал самопиаром вопрос про дольщиков активистки Аллы Андреевой. Она задала его Владимиру Путину на большой пресс-конференции.

"Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, ни Алексей Золотов не будем", – написал Албин на своей странице в Facebook. Он добавил, что готов уйти в отставку. Чиновник попросил прощения на случай, если ошибается насчет Андреевой.

Андреева была главой инициативной группы дольщиков проблемных жилых комплексов группы компаний "Город" в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции она обратила внимание президента на эту проблему в Петербурге.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря. Главе государства задали 68 вопросов за три часа 44 минуты. Мероприятие привлекло внимание рекордного числа журналистов – 1702. Свои вопросы озвучили 53 человека.