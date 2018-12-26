Два вице-губернатора Санкт-Петербурга подали в отставку

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщается в среду на сайте городской администрации.

Албин отвечал за вопросы капитального строительства и реконструкции архитектурных объектов. Деятельность этого блока временно будет контролировать вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Мокрецов с апреля 2013 года возглавлял финансовый блок. В августе 2017 года он возглавил комитет имущественных отношений. Его пока будет курировать вице-губернатор Сергей Мовчан.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина активистка Алла Андреева обратилась к президенту с заявлением о том, что в Санкт-Петербурге нарушаются права дольщиков группы компаний "Город". Она обвинила в нарушениях Албина, а он после этого назвал ее слова самопиаром. Также теперь уже бывший вице-губернатор города заявил, что отказывается работать с Андреевой и готов уйти в отставку.