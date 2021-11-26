Песков заявил, что РФ не планировала участвовать в госперевороте на Украине

15:18
Фото: kremlin.ru
Россия никогда не планировала участвовать в госперевороте на Украине, о котором заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Россия никогда не занимается вообще такими делами", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее Зеленский заявил, что получил информацию, согласно которой в стране 1 декабря планируется государственный переворот. По его словам, представители Украины с представителями России обсуждали участие бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине.
В то же время Зеленский подчеркнул, что не верит в возможность переворота или причастность к нему Ахметова. Он отметил, что СМИ нагнетают ситуацию, а появившаяся информация призвана втянуть бизнесмена в войну против президента Украины и всей страны.
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