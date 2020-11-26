В Кремле не знают, как долго россиянам придется экономить из-за кризиса на фоне пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Насколько долго россиянам придется экономить из-за пандемии коронавируса, неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия", – высказался он.

Песков подчеркнул, что в настоящее время в стране большие ресурсы уходят на производство вакцин от коронавируса. По мнению представителя Кремля, вакцинация позволит остановить распространение COVID-19.

Ранее Песков заявлял, что пандемия коронавируса негативно сказывается на настроениях в обществе, вызывая у россиян тревогу и пессимизм.

При этом, по словам пресс-секретаря, ситуация с коронавирусом в России остается под контролем, несмотря на сильную перегрузку отечественной системы здравоохранения.

