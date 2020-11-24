В Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 остается контролируемой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается под контролем, несмотря на сильную перегрузку отечественной системы здравоохранения на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

"Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых говорила Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой", – заявил Песков.

В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших.

По данным Оперативного штаба, за последние сутки подтвержден 491 летальный случай, за весь период по России зарегистрировали 37 031 летальный случай от коронавируса. За последние 24 часа выписали 23 226 человек, за весь период вылечился от коронавируса 1 634 671 человек.