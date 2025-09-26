Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 сентября, 15:57

Политика

Омлет, гречка и запеканка были поданы на рабочий завтрак Лукашенко и Путина

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

На рабочий завтрак президента Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле подали омлет, гречку и запеканку, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Фотография меню была выложена в Сеть. Судя по ней, для глав Белоруссии и России подготовили белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, зеленую гречку с авокадо и яйцом, пшенную кашу с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожную запеканку с изюмом и клубникой.

В пятницу, 26 сентября, Лукашенко и Путин провели переговоры в Москве. Они обсудили строительство АЭС в республике, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.

Президент РФ указал, что Минск стал серьезным партнером Москвы в сфере атомной энергетики.

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

властьполитикаеда

