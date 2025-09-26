Путин: Белоруссия стала серьезным партнером России в атомной энергетике

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, заявил Владимир Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И, более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с Росатомом работают над возведением объектов в третьих странах", – подчеркнул президент РФ.

Путин поблагодарил Лукашенко за приезд на мероприятия, которые связаны с 80-летием атомной отрасли РФ, и назвал это общим праздником. Он добавил, что круглая дата связана с образованием атомной отрасли в СССР, когда Россия и Белоруссия были вместе.

В свою очередь, белорусский президент заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на Донбасс и Новороссию. По его словам, новая станция появится, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах.

По мнению Лукашенко, лидеры стран давно уже не встречались, из-за чего накопилась куча вопросов, которые белорусский президент и Путин обсудят и примут "соответствующие решения.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что страна стала по-настоящему ядерным государством благодаря России. Республика готова развивать не только свою отрасль, но и выйти на международную арену, чтобы помочь возводить АЭС другим государствам. Например, он предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну построить атомную станцию, если Путин "одобрит".

