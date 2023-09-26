Мишустин заявил о попытках других стран ограничить РФ доступ к технологиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия успешно справляется с попытками других стран закрыть ей доступ к передовым технологиям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам", – цитирует его ТАСС.

Однако, по словам председателя правительства РФ, отечественные производители смогли адаптироваться к санкциям.

В частности, специалисты химико-биологического кластера университета ИТМО ранее создали искусственный интеллект, который позволяет определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови.

Разработка российских ученых позволяет проводить диагностику без оперативного вмешательства и при этом стоит в разы меньше – 50–70 тысяч рублей за процедуру. Она также позволит сократить процесс постановки диагноза с десяти до трех дней.

