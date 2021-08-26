Указ о госслужбе россиян с другим гражданством касается небольшого числа людей – Кремль

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В Кремле заявили, что указ о государственной службе россиян с другим гражданством касается небольшого числа людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отмечается, что данный указ касается тех, кто до сих пор формально имеет гражданство Украины.

"Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать", – заявил Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать россиян на госслужбу, если у них есть иностранное гражданство. Отмечается, что закон распространяется на действующих чиновников. В соответствии с документом факт невозможности прекращения зарубежного гражданства будет устанавливаться лично главой государства либо президентской комиссией по вопросам гражданства.

Госслужащие с иностранным гражданством со своей стороны обязаны делать все возможное для его прекращения, отказываться от получения зарубежных паспортов и иных документов, а также не совершать никаких действий в качестве иностранного гражданина, кроме направленных на прекращение гражданства.