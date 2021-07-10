Путин поддержал идею казачьих подразделений в составе Росгвардии

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Владимир Путин поддержал инициативу создания в составе Росгвардии казачьих подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков", – рассказал чиновник в ходе Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство – 2021".

По словам Чайки письмо с соответствующим предложением он ранее направил Путину, и тот идею поддержал.

Ранее при Уральском государственном горном университете была создана так называемая казачья кибердружина "Медиащит" для борьбы с нецензурной лексикой в социальных сетях. В ее состав отобрали 60 специально обученных добровольцев, в задачи которых входит поиск и блокировка контента, в котором содержатся матерные выражения.

