Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

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Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

В шорт-листе врио главы региона Махмуд-Али Калиматов, депутат думы Назрани Урусхан Евлоев и старший специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов.

По местным законам, главу региона должны выбрать депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом по представлению партий.

Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

26 июня Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года. Врио главы республики назначен Махмуд-Али Калиматов. До этого он возглавлял Росприроднадзор по Самарской области.