Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию до 2030 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу обновить транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что в нее должны быть включены цели и задачи по обеспечению лидерства страны в сфере беспилотных технологий в транспортной сфере.

Внимание должно быть уделено развитию инфраструктуры новых регионов, улучшению транспортной связанности с ними, повышению доступности опорных населенных пунктов с учетом пассажирских и грузовых потоков. Также поручено включить меры по реконструкции водных путей и расширению направлений использования внутреннего водного транспорта.

Кроме того, к 28 ноября Минтранс должен представить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года, а до 5 ноября совместно с Минэкономразвития в кабмин должны быть внесены предложения по концепции федерального закона "О транспортной политике".

До 15 декабря Минтранс и Минцифры должны предоставить готовую концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Между тем около 180 миллиардов рублей будет направлено в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых и технических решений.

Как отметил Мишустин, в РФ ведется большая работа по развитию трансграничной логистики. В ближайшие пять лет планируется модернизировать более четверти всех действующих пунктов пропуска.