Путин провел переговоры с Шойгу после парада ВМФ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу после парада ВМФ на борту самолета, сообщается на официальном сайте Кремля.

Руководитель ведомства сообщил, что в первой половине 2020 года была проделана большая работа по выполнению государственной программы вооружения. Шойгу отметил, что в настоящее время существуют вопросы, которые помогут более объемному выполнению программы в количественном аспекте.

"После вашего совещания с представителями правительства по бюджету следующего года, там у нас также есть предложения, хотелось бы сегодня их посмотреть и обсудить", – отметил Шойгу.

Что касается развития научной составляющей вооруженных сил РФ, то, по словам главы Минобороны РФ, в данной сфере появились новые возможности и перспективы. Такие же тенденции наблюдаются и в реализации программы модернизации оборонно-промышленного комплекса, сообщил Шойгу.

Путин одобрил данную точку зрения и предложил главе Минобороны РФ проработать эти вопросы.

Ранее в ведомстве рассказали, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются. Кроме того, сейчас в России проходят испытания атомной подводной лодки, которая будет носителем аппаратов "Посейдон".

26 июля в Кронштадте состоялся парад военно-морского флота России, приуроченный ко Дню ВМФ. В связи с необходимостью соблюдения правил санитарной безопасности въезд в Кронштадт был ограничен.

Перед началом торжественного мероприятия президент России Владимир Путин поздравил всех с праздником. Он отметил, что военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служат отечеству. Глава государства напомнил, что ВМФ находится на страже суверенитета России уже более трех столетий.