Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.

Сообщается, что он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей. Проезд в Кронштадт был ограничен на время парада. В частности, допуск был доступен только по пропускам и специальным приглашениям.

После парада президент России Владимир Путин пообщался с офицерами на трибуне. Он поблагодарил их за военно-морской флот РФ и пожал им руки. Офицеры поблагодарили президента в ответ.

Перед торжественным мероприятием Путин поздравил всех с Днем военно-морского флота. Он отметил, что ВМФ РФ достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служит отечеству. Глава государства напомнил, что ВМФ находится на страже суверенитета России уже более трех столетий.

В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются. Кроме того, сейчас в России проходят испытания атомной подводной лодки, которая будет носителем аппаратов "Посейдон".