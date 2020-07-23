На Черном море начали испытывать патрульный корабль "Павел Державин"

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На Черном море начались испытания третьего патрульного корабля "Павел Державин", сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Он войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Экипаж испытает на корабле оборудование и различные механизмы при переходе на аварийные источники электропитания, протестирует внутрикорабельные средства связи, а также проверит и наладит главную энергетическую установку.

Ранее на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) РФ поступил первый самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир". Предполагается, что будет сформировано несколько авиационных отрядов, оснащенных такими самолетами. Как уточняется, первый из них появится на Каспийском море.