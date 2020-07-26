Военные атташе из более чем 30 стран оценили организацию парада ВМФ

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Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию парада военно-морского флота РФ в Санкт-Петребурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что мероприятие посетили представители стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Они ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада. После него они высоко оценили организацию и масштаб проведения мероприятия.

Ранее в Кронштадте состоялся парад военно-морского флота России, приуроченный ко Дню ВМФ. В связи с необходимостью соблюдения правил санитарной безопасности въезд в Кронштадт был ограничен.

Перед началом торжественного мероприятия президент России Владимир Путин поздравил всех с праздником. Он отметил, что военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служат отечеству. Глава государства напомнил, что ВМФ находится на страже суверенитета России уже более трех столетий.

В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются. Кроме того, сейчас в России проходят испытания атомной подводной лодки, которая будет носителем аппаратов "Посейдон".