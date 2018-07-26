СФ может инициировать изменения в системе ФСИН

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Совет Федерации может инициировать реформирование системы ФСИН после сообщений о пытках в ярославской колонии. Такое заявление сделала спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Я потрясена случаем в ярославской колонии, это чудовищное преступление, которому нет оправдания", – цитирует Матвиенко РИА Новости. Она также призвала провести "самое серьезное расследование" этого инцидента.

По мнению спикера Совфеда, столь вопиющие случаи свидетельствуют о том, что "система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании". Матвиенко также не исключила, что "инициировать изменения в системе ФСИН" могут сенаторы.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись избиения заключенного сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены. Возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали шесть сотрудников колонии. 25 июля суд рассмотрел ходатайства об их аресте. Также сообщалось об отстранении от должности 17 работников колонии.