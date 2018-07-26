Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

26 июля 2018, 16:17

СФ может инициировать изменения в системе ФСИН

власть общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Совет Федерации может инициировать реформирование системы ФСИН после сообщений о пытках в ярославской колонии. Такое заявление сделала спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Я потрясена случаем в ярославской колонии, это чудовищное преступление, которому нет оправдания", – цитирует Матвиенко РИА Новости. Она также призвала провести "самое серьезное расследование" этого инцидента.

По мнению спикера Совфеда, столь вопиющие случаи свидетельствуют о том, что "система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании". Матвиенко также не исключила, что "инициировать изменения в системе ФСИН" могут сенаторы.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись избиения заключенного сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены. Возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали шесть сотрудников колонии. 25 июля суд рассмотрел ходатайства об их аресте. Также сообщалось об отстранении от должности 17 работников колонии.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать