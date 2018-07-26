Суд арестовал шестого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

26 июля, 11:25
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Заволжский районный суд Ярославля по ходатайству следствия арестовал шестого участника дела об избиении заключенного. Им оказался младший инспектор колонии Дмитрий Соловьев, передает ТАСС.
"Суд заключил Соловьева под стражу. Он имеет право на обжалование приговора", – рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова
Ранее суд заключил под стражу пятого сотрудника колонии, подозреваемого в пытках осужденного и продлил срок задержания на 72 часа еще одному фигуранту дела.
Расследование дела началось после того, как в СМИ появилось видео с избиением заключенного Евгения Макарова сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены, а 25 июля суд арестовал троих подозреваемых, которые впоследствии признали свою вину.
Помимо этого, в тюрьме уволили 17 сотрудников и следователя, который отказался заводить дело об избиении.
Макаров был осужден в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он находится в ярославской колонии номер 8 и освободится в октябре этого года.
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