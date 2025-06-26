Путин прибыл с визитом в Белоруссию

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Минска, сообщает ТАСС.

У российского лидера планируется насыщенная программа, в рамках которой 26 июня он примет участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума, а 27-го числа – в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, Путин планирует провести встречи с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Узбекистана и представителями руководства Монголии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко общаются постоянно. Он также анонсировал их скорую личную встречу.

