Путин вечером выступит с важным заявлением – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вечером 26 июня сделает ряд важных заявлений, сообщает Первый канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля", – отмечается в сообщении.

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" также анонсировал выступление Александра Лукашенко, которое также состоится в ближайшее время.

Ранее президент Российской Федерации выступил с экстренным обращением к гражданам 24 июня. Путин сообщил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, за жизнь и суверенитет.

В своей речи Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза и действия РФ будут жесткими. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России. Также президент прокомментировал ситуацию с организованным вооруженным мятежом.

Тогда президент России призвал тех, кого пытаются втянуть в вооруженный мятеж, не совершать роковую и трагическую ошибку и сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.

Путин выступил с экстренным обращением к россиянам