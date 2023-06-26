Катарский лидер поддержал действия руководства РФ в связи с событиями 24 июня

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани и Владимир Путин провели телефонный разговор. В нем эмир Катара поддержал действия российского руководства в связи с событиями 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин поздравил Катарского лидера с 10-летней годовщиной восшествия на престол и наступающим праздников Курбан-байрам.

Пресс-служба добавляет, что стороны отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении. Также они условились о продолжении контактов.

В субботу, 24 июня, в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области ввели режим КТО. Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

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