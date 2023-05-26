16:02Общество
Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы объявить в России "пятилетие созидательного предпринимательского труда". С такой идей он выступил на встрече объединения предпринимателей "Деловая Россия".
"Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу – объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда", – цитирует его ТАСС.
Как подчеркнул президент, это время следует посвятить не формальным мероприятиям, а реальной работе, улучшению инвестиционного климата в стране. Также глава государства предложил сосредоточиться на модернизации экономики, повышении качества профобразования, создании новых форматов частно-государственного взаимодействия.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что России необходимо постараться максимально сохранить интегрированность ее финансового рынка в глобальную экономику. Она также призвала сосредоточиться на привлечении инвесторов из разных стран, в том числе недружественных.
В России начали разработку новой стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года
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