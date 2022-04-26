Путин присвоил звание Героя России депутату Делимханову

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Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", – отмечается в документе.

Ранее Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге звание Героя РФ посмертно. Его присвоили за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга. Командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога погиб во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи.

Звания Героя России посмертно также удостоили лейтенанта Росгвардии Максима Концова. Получив данные о расположении диверсионной группы националистов, лейтенант выдвинулся в качестве старшего разведгруппы, которая обнаружила противника и вступила в бой.