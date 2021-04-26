Макрон и Путин провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Французский лидер призвал российского коллегу добиваться снижения напряженности во взаимоотношениях с Украиной. Путин, в свою очередь, обратил внимание Макрона на провокационные действия Киева, который "целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе".

Кроме того, президенты договорились сделать заявления об инициативах решения проблемы Нагорного Карабаха. Выступление, как отмечается, состоится в скором времени.

Главы России и Франции отметили, что обстановка в регионе остается спокойной, а также выразили готовность к координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования.

Помимо этого, в ходе разговора по просьбе Макрона Путин прокомментировал отношения с Прагой. Российский лидер назвал обвинения и предпринятые действия со стороны Чехии абсурдными.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, отметил, что Франция полностью поддерживает партнеров из Евросоюза после высылки их дипломатов из России.

В Кремле также подчеркнули, что в ходе разговора главы двух государств затронули тему коронавируса.

Ранее Макрон призвал западные страны определить "красные линии" в отношениях с Россией. В частности, французский лидер допустил применение санкционных инструментов.

