Путин заявил, что все принимаемые РФ меры должны быть посвящены успеху СВО

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Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ отметил, что вся деятельность страны должна быть направлена на успех спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

"В сегодняшних условиях все, что мы делаем во всех сферах нашей жизнедеятельности, должно быть посвящено успеху России на этом направлении (в борьбе за свой суверенитет)", – сказал президент.

Вместе с этим глава государства назвал нынешнюю ситуацию непростой. Он обратил внимание, что она требует творческого и гибкого подхода ко всем сферам регулирования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине из-за вмешательства Запада переросла в войну. По его словам, это должен понимать каждый для внутренней мобилизации.

