Песков исключил отказ России от планов по развитию страны даже с учетом СВО

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Россия не откажется от планов по развитию страны даже с учетом проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все проекты, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию, просчитаны с учетом налогов и будут реализованы благодаря запасу прочности России. Песков также заявил, что все цифры, которые президент обозначил до 2030 года, являются абсолютно реалистичными.

"Поэтому волноваться тут не о чем. Даже с учетом приоритетности СВО никто не собирается отказываться от планов развития", – подчеркнул Песков.

Путин огласил послание 29 февраля – оно стало самым продолжительным в истории подобных мероприятий. Президент озвучил не только текущие задачи, но и на перспективу до 2030 года.

Он также заявил, что тенденции в экономике России свидетельствуют о том, что озвученные в послании Федеральному собранию планы по развитию страны могут быть воплощены. По мнению Путина, в РФ уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов.