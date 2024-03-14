Путин заявил, что обозначенные в послании цели развития России реализуемы

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Тенденции в экономике России свидетельствуют о том, что озвученные в послании Федеральному собранию планы по развитию страны могут быть воплощены. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

"У нас база для этого создана, достаточно устойчивая, надежная", – добавил глава государства.

Кроме того, на совещании российский лидер подчеркнул, что за февраль рост цен снизился, а инфляция за последние две недели начала стабилизироваться.

"За февраль было 0,7%, за первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла", – уточнил Путин.

При этом президент РФ указал и на рост ВВП, который за январь составил 4,6%, хотя в 2023 году он был на удовлетворительном уровне – 3,6%. Однако глава государства сделал поправку на то, что нынешние показатели обусловлены лишь началом года.

Ранее Сергей Собянин на встрече с Путиным сообщил, что Москва показывает высокую динамику по росту инвестиций благодаря поддержке президента РФ и правительства. Так, по его словам, объем вложений увеличился с 2 до 17 триллионов рублей. Мэр подчеркнул, что даже в сопоставимых ценах такой рост в 3,7 раза больше, чем в предыдущие периоды.



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