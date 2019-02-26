В Госдуме объяснили участие Шнурова в общественном совете при комитете по культуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 появление в общественном совета при комитете нового участника – лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

По его словам, совет при комитете по культуре был сформирован в этом году по инициативе председателя комитета Елены Ямпольской. Он должен содержать в себе "абсолютно все течения, направления, воззрения на текущую ситуацию и взгляды, которые у нас существуют в обществе", уверен Шолохов.



Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре Это должен быть объективный срез общественного мнения с пониманием, что есть некоторое большинство, есть меньшинство, которое мыслит конструктивно и без которого тоже нельзя обходиться в принятии решений. И есть люди, мнение которых идет вразрез с общепринятым общественным и с мнением отдельных коллег.

Депутат добавил, что мнение нужно "знать и в случае, если в нем есть конструктив, использовать для работы". "Я сейчас говорю не о конкретном человеке, но есть и деструктивные позиции, их тоже нужно учитывать для того, чтобы противопоставлять какую-то здоровую силу", – констатировал собеседник портала Москва 24.

Ранее стало известно, что общественный совет при комитете Госдумы по культуре пополнился новыми участниками. В их числе и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также дрессировщик Эдгард Запашный.

В январе 2019 года учредили первый состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В него вошли специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие деятели культуры.

Сергей Шнуров будет решать вопросы культуры в Госдуме



Евгения Маркова