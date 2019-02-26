В Госдуме объяснили участие Шнурова в общественном совете при комитете по культуре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 появление в общественном совета при комитете нового участника – лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
По его словам, совет при комитете по культуре был сформирован в этом году по инициативе председателя комитета Елены Ямпольской. Он должен содержать в себе "абсолютно все течения, направления, воззрения на текущую ситуацию и взгляды, которые у нас существуют в обществе", уверен Шолохов.
Это должен быть объективный срез общественного мнения с пониманием, что есть некоторое большинство, есть меньшинство, которое мыслит конструктивно и без которого тоже нельзя обходиться в принятии решений. И есть люди, мнение которых идет вразрез с общепринятым общественным и с мнением отдельных коллег.
Александр Шолохов
первый зампред комитета Госдумы по культуре
Депутат добавил, что мнение нужно "знать и в случае, если в нем есть конструктив, использовать для работы". "Я сейчас говорю не о конкретном человеке, но есть и деструктивные позиции, их тоже нужно учитывать для того, чтобы противопоставлять какую-то здоровую силу", – констатировал собеседник портала Москва 24.
Ранее стало известно, что общественный совет при комитете Госдумы по культуре пополнился новыми участниками. В их числе и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также дрессировщик Эдгард Запашный.
В январе 2019 года учредили первый состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В него вошли специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие деятели культуры.
Сергей Шнуров будет решать вопросы культуры в Госдуме
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.