Песков заявил, что Путин 26 января проведет встречу со студентами – участниками СВО

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Владимир Путин в пятницу, 26 января, проведет встречу со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, которые являются участниками спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря об этом, представитель Кремля назвал учебное заведение важным. Он уточнил, что оно функционирует под кураторством Минобрнауки РФ.

"Путин подробно ознакомится с комплексом зданий всех объектов: и учебных, и лабораторных, и спортивных, и медицинских, которые функционируют в рамках этого университета", – отметил представитель Кремля.

Более того, по словам Пескова, глава государства пообщается не только со студентами, но и с преподавателями вуза.

Ранее Путин поручил внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий военным СВО, участвующим в ней вне контракта. Президент предложил рассмотреть вопрос о присвоении статуса на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания.



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